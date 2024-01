Juventus-Frosinone quarti Coppa Italia | 11-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì ... (europa.today)

Ilha annunciato l'arrivo di Bonifazi dal Bologna dopo il mancato arrivo di Huijsen dalla: il classe 2005 è andato in prestito alla Roma. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti ...Ilha annunciato l'arrivo di Bonifazi dal Bologna dopo il mancato arrivo di Huijsen dalla: il classe 2005 è andato in prestito alla Roma. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti ...La Juventus avrebbe deciso di puntare tutto su Kenan Yildiz, "sacrificando" un altro talento, Matias Soulè, al fine di fare cassa per finanziare il mercato estivo. Come riportato ...A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì 11 gennaio alle 21 il Frosinone nei quarti di finale ...