Juve | la strategia per dare via Kean | il rinnovo tattico e poi il prestito|Mercato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 00:58:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:, lapervia: ile poi ilCalciomercato.com Laha aperto al prestito con vista su una cessione definitiva dopo il rilancio. Però Moise, ora fermo ai box per i problemi alla tibia, non ha ancora deciso cosa fare. Il Monza non lo convince, la Fiorentina solo a determinate condizioni, l’estero riserva incognite. Intanto si avvicina il momento del”: abbassare quota ammortamento ...

La Juve ntus accelera per portare Phillips a Torino , ma non è soltanto il centrocampista del Manchester City l'obiettivo di Giuntoli per rafforzare ... (247.libero)

Visto il girone d'andata, mi aspetto che Inter esi contendano lo scudetto fino alle ultime ... " Ogni allenatore ha la propria, anche a livello di comunicazione. Allegri sa come si ...Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e credo sia stata unaprecisa ... Presente in studio a Canale 5 per- Salernitana, l'ex numero 10 tra le altre di Udinese, ...La piovosa serata dell'Arechi, sfortunata nell'esito finale, lascia in eredità al popolo granata una forte sensazione, ovvero un ritrovato ed orgoglioso senso di appartenenza, ma ...La Juve ha aperto al prestito con vista su una cessione definitiva dopo il rilancio. Però Moise Kean, ora fermo ai box per i problemi alla tibia, non ha ancora.