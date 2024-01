Juve | Kean verso il prestito? Le cifre richieste

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lantus, per ildi Moise, chiede un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo,...

2024-01-10 00:58:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Juve , la strategia per dare via ... (justcalcio)

Sempre come riportato dalla Gazzetta dello Sport , l'operazione si potrebbe portare a termine solamente a determinate condizioni, in prestito e senza ... (247.libero)

Così il tecnico della, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match ... quindi abbiamo fuori Chiesa, Rabiot, De Sciglio, che sta facendo il suo percorso per rientrare, e. ...Il destino di Inzaghi: ' Senza Scudetto l'Inter dovrà affrontare il ridimensionamento ' Secondo l'intervistato è possibile che Moiseesca dalla. "è un giocatore dalle potenzialità ...La Juventus, per il prestito di Moise Kean, chiede un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo, oltre al pagamento.Kean “soffre” l’esplosione di Yildiz alla Juve: «Rischia di avere più minuti su Spotify che in campo». La situazione Chiara... Lazio senza Pedro e Pellegrini in semifinale di Coppa Italia dopo il ...