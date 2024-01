Julián Araujo è squalificato per quattro partite per aggressione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue:tendrá que ver los próximos cuatro partidos de LaLiga desde la grada. Así lo ha considerado el juez disciplinario único para competiciones no profesionales de la RFEF, que ha decidio sancionar al futbolista de la UD Las Palmas con la cantidad citada de partidos. El mexicano perdió los papeles ante el eterno rival, el Tenerife, y fue expulsado en los dieciseisavos de Copa del Rey con una roja directa por “por golpear en la cabeza a un contrario en el rostro“ El cuadro dirigido por García Pimienta quedó eliminado de la Copa tras caer por 2-0 en un encuentro muy ‘caliente’, como la gran mayoría de choques que enfrentan a los dos equipos canarios. De Burgos Bengoetxea le sacó la roja directa al futbolista cedido por ...

Il giudizio su, ex Barça che gioca in prestito al Las Palmas: " Bojan lo sta seguendo. Ha giocato e sta giocando bene. La sua evoluzione è molto positiva. Sono molto felice per lui "....Palacios (Bayer Leverkusen) Attaccanti Ángel Di María (Juventus) Lautaro Martínez (Inter)... Difensori(Club America) Gallardo (Monterrey) Arteaga (Genk) Moreno (Monterrey) Sanchez (Ajax) ...