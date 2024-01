Jannik Sinner | il contratto della vita | ecco per quanti milioni ha firmato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tiger Woods non tira più. Non sul green, lì è sempre un mezzo mago, bensì come icona del marketing: lo ha stabilito la Nike che, con parole di circostanza («È stato un giro pazzesco, Tiger...»), ha fatto sapere che il re del golf non è più tra i suoi sportivi preferiti come negli ultimi 27 anni, quando la Tigre, griffato con il classico “baffo”, ha conquistato 15 major e 82 successi nel Pga Tour. Il lungo accordo di sponsorizzazione ha permesso a Woods di intascare la pazzesca cifra di mezzo miliardo di dollari ma ora le cose sono mutate: sui green indossa scarpe FootJoy, usa bastoni TaylorMade e palline Bridgestone. Un divorzio che fa rumore e somiglia parecchio a un altro distacco storico: nel 2019 il brand che prende il nome da Swoosh, onomatopea che in inglese indica la velocità del vento, si separò da Roger Federer dopo 25 anni. Il campionissimo svizzero si consolò siglando un ...