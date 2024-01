Italiano porta la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia per il terzo anno di fila | Bologna fermato dai pali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Novanta minuti non bastano tra due squadre simili, forti e moderne, oltre che di valori decisamente sovrapponibili, centoventi nemmeno, e allora servono ancora i rigori allache ci prende gusto, visto che dopo essere passata dalla lotteria dei penalty contro il Parma agli ottavi, si ripetono ed eliminano unsfortunato e forse più in palla dei viola.entra nella storia: per ilconsecutivo la squadra toscana arriva almeno indi, e questa volta non ci sarà l’Inter a mettere i bastoni tra le ruote, ma prima una tra Milan e Atalanta, poi in caso di passaggio del turno sarà in ogni caso un match durissimo. Lacontinua a faticare lì davanti, e in 120? ...