Italiano | “Grande partita | abbiamo dato senso alla stagione” Thiago Motta | “Battuti da una squadra fortissima”

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Altro che piano Mattei, questo è un ‘ piano antiMattei'. La destra ci ha fatto aspettare mesi per un decreto senza risorse ... (liberoquotidiano)

... ma il lavoratore, sostituendo il lavoro e la retribuzione con i sussidi di cui lo Statoè ... un inflessibile gestore dellaconglomerata, capace di costruire uno strumento efficace di ...Gdo, apre a Milano il negozio Aldi piùd'Italia Il gruppo ha inaugurato in viale Monza a Milano il piùnegozio dall'arrivo dell'insegna sul mercatonel 2018.... Hamas rifiuta ...In attesa di assistere all'intronizzazione del nuovo re, Frederik X, e della regina Mary, il 14 gennaio nel castello di Amalienborg di Copenaghen, ...Lombardia, Veneto, ma anche Malta e la Spagna. Sono al termine le festività e si chiude un anno particolarmente intenso ma ricco di grandi soddisfazioni per il gruppo presepistico ...