Italia 90 e Beckenbauer che passeggia all’Olimpico hanno cambiato il calcio | eravamo ancora felici Faz

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Il 1990 non fu solo l’anno in cui il filosofo deldichiarò per anni imbattibile iltedesco in seguito alla riunificazione, fu anche il momento storico in cui il politologo americano Francis Fukuyama affermò di aver riconosciuto la fine della storia della democrazia liberale come modello sociale imbattibile a seguito dell’implosione del blocco orientale. Entrambi avevano torto”.90 rappresenta nella storia dell’inizio della transizione alche conosciamo oggi. E c’è una foto, per la Faz, che testimonia questo passaggio di stato: Franzche, mani in tasca, sul prato dell’Olimpico godendosi iconicamente la sua Germania campione del mondo. E’ una foto storica, simbolica, scrive il ...