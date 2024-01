Israele attacca l’agenzia Onu per i profughi | “Suoi dipendenti hanno partecipato agli assalti del 7 ottobre” L’Unrwa | “Bombardate scuole e rifugi”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)Onu tra i terroristi del 7e giornalisti uccisi vicini “ad Hamas e alla Jihad”. Nel 96º giorno di conflitto, mentre il Qatar tenta una nuova mediazione per il rilascio degli ostaggi e Hamas denuncia l’ennesimo bombardamento della Striscia, i servizi segreti di Tel Aviv lanciano accuse pesantissime controdell’Onu per ipalestinesi:avrebberodel 7scorso.dell’Onu ha ribattuto negando le accuse e denunciando checolpisce lee iapprontati per gli sfollati della Striscia. Nel suo servizio la radio militare ha ...

Una lite furibonda durante la riunione del gabinetto di guerra israeliano. I quotidiani, in particolare il Times of Israel, raccontano i dettagli ... (ilfattoquotidiano)

Usa 2024: TrumpHaley, non può essere candidata Preoccupato forse dall'ascesa nei sondaggi ... con la guerra trae Hamas, 'probabilmente solo la prima fase di un conflitto in espansione ...l'Onu, che "non ha ragione di esistere" ma consentirà a una sua delegazione di visitare il nord di Gaza. Intanto La Marina Usa ha abbattuto un totale di 24 missili e droni Houthi ...Israele valuta il piano di tregua Intanto l’estensione del ... che è la sua quarta missione diplomatica dall’inizio del conflitto innescato dall’attacco di Hamas in territorio israeliano dello scorso ...L'attacco ha ucciso almeno otto persone ... ha descritto come obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale. Gli appelli dell'Onu a Israele In una conferenza stampa mercoledì il direttore ...