Investito e ucciso a Napoli dall' auto di scorta a magistrati

Vittima un 30enne travolto da un'auto a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza Un 30enne ha perso la vita, questa notte, dopo essere statoda un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. E' accaduto poco dopo le 2.30 a Milano. Il giovane stava percorrendo via Scipione Pistrucci, in zona Porta Romana, quando per cause ancora ...Un altro ciclista è statonella notte a Milano . Si tratta di un uomo di 37 anni che, intorno alle 2.35, in viale Umbria all'altezza di via Pistrucci, nella zona Est del capoluogo lombardo, era a bordo della ...Un 30enne ha perso la vita, questa notte, dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. E' accaduto poco dopo le 2.30 a Milano.Un ciclista di 37 anni è morto investito a Milano, travolto da un'auto guidata da una 25enne, che è stata denunciata per omicidio stradale ...