Investito e ucciso a Napoli da un’auto di scorta di magistrati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale ieri mattina adove un 72enne è statomentre attraversava corso Umberto I sulle strisce pedonali. Lo riferiscono Il Mattino e Repubblica. A travolgere Francesco Esposito, che era con la moglie, è stata una vettura del serviziodi. Il 72enne è stato trasportato nell’Ospedale del Mare dove però è deceduto. Nello stesso nosocomio si trova ora anche la moglie 70enne di Esposito, di origini ucraine, in prognosi riservata con una frattura alla spalla. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia Locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L’incidente nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, nella corsia sud fra le uscite San Paolo e Stanic. Due feriti in condizioni non gravi (repubblica)

Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Il giovane è stato investito questa mattina in via Peretti, a Cagliari, mentre stava attraversando la ... (dayitalianews)

Un uomo di 37 anni è statola scorsa notte, a Milano, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica. L'automobilista che lo ha travolto, una 25enne, si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma ...MILANO. Un uomo di 37 anni è stato, la scorsa notte, a Milano, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica. L'auto investitrice si è fermata a prestare i primi soccorsi ma per lui non c'è stato nulla ...Un ciclista di 37 anni è morto investito a Milano, travolto da un'auto guidata da una 25enne, che è stata denunciata per omicidio stradale ...Ennesimo ciclista vittima di un automobilista a Milano. Un uomo di 37 anni è stato investito e ucciso, la scorsa notte, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica.