Inter | via alla vendita dei biglietti per l'Atletico Madrid | tutte le info e i prezzi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'scalda i motori per la Champions League. Da oggi, alle ore 12, è infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere...

Nandez dovrebbe lasciare Cagliari in estate, come confermato dallo stesso agente del ragazzo. Occhio sempre all’ipotesi dell’Inter. FUTURO DA ... (inter-news)

Un ex Inter che spara a zero contro la sua vecchia squadra. In particolare Arturo Vidal, che in nerazzurro giocò tra 2020 e 2022. Durante una ... (liberoquotidiano)

Ha avuto il coraggio di farlo scappare muore da sola, lo prega di andare'. Cantare le donne per ... 'L'è ormai una squadra forte che non ha paura di perdere e di vincere, E' bello quando è ...La dirigenza didon Pozzi comunica di 'averlo acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto'. L'italo - colombiano è stato acquisito dall'nell'estate del 2018 e riscattato nella ...La missione Champions dell’Inter (ri)parte ufficialmente da oggi, almeno per appassionati e tifosi. A partire dalle ore 12 sarà infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere alla sfida ...La linea resta la stessa e lo sarà fino alle ultime ore del mercato. L'Inter ha assoluto bisogno di un rinforzo in attacco per dare fiato ai titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram: finora sia ...