Inter | ufficiale la cessione | Marotta prepara altri due addii

L'ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno del centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoumé al Siviglia. Per lui una sola presenza in stagione, a Salerno, dove i ...Il centrocampista Lucien Agoumé lascia l'per andare in prestito al Siviglia. A dare l'annuncioil club nerazzurro con una nota. 'FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a ...La missione Champions dell’Inter (ri)parte ufficialmente da oggi, almeno per appassionati e tifosi. A partire dalle ore 12 sarà infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere alla sfida ...L'attaccante gialloblù va in prestito in Serie B fino a giugno; ufficiale il passaggio di Kallon al Bari nel campionato cadetto ...