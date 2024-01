Inter | UFFICIALE il trasferimento di Salcedo al Lecco | il comunicato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Eddie, giocatore di proprietà dell’, si è ufficialmente trasferito in Serie B al. Ecco ilEddie, giocatore di proprietà dell’, si è ufficialmente trasferito in Serie B al. Ecco il– Calcio1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Eddiedal Fcnazionale Milano. Eddie, classe 2001, è un attaccante duttile capace di ricoprire qualsiasi ruolo offensivo pur privilegiando la posizione di punta centrale. L’italo-colombiano è stato acquisito dall’nell’estate del 2018 e riscattato nella ...

L’ Inter ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno del centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoumé al Siviglia . ... (sportface)

In Serie B il Lecco comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dall' Inter l'attaccante italo-colombiano Eddie Salcedo ... (calciomercato)

Salcedo rientra all’Inter dal prestito all’Eldense, ma per trasferirsi al Lecco . L’attaccante classe 2001 giocherà la seconda parte di stagione in ... (inter-news)

