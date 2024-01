Inter | UFFICIALE | Agoumé al Siviglia | formula e cifre

Nomi caldi Calciomercato 2024 Juventus,, Milan, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Phillips, Hojbierg, Djalò (85%), Zielinski (25%)Djalò (5%), Buchanan (), Zielinski (60%) Napoli Dragusin (1%), Luvumbo, Wieffer Milan Brassier (70%), Terracciano (), Dragusin(1%) Altri Yildiz, Bonucci, Kean LE DATE - ...... ecco il calendarioLa Supercoppa italiana sarà giocata a Riyadh. La Lega serie A ha ... Il 19 gennaio, allo stesso orario, sarà la volta di- Lazio. La finale è in programma il 22 ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...Gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia, quella fra Milan e Atalanta. Chi vince si qualifica per le semifinali, dove troverà la Fiorentina, che ha superato il Bologna. Appuntamento al ...