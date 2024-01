Inter | tutto fatto per un’altra cessione! Esperienza in Serie B – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'cede un altro giocatore in questa sessione di mercato. Dopo Lucien Agoumé e in attesa di scoprire il futuro di Stefano Sensi, la dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo per la cessione di un giocatore della Primavera. CESSIONE IN ARRIVO – L'ha trovato l'accordo per la cessione di Jan Zuberek, attaccante della Primavera. Il giocatore polacco è pronto a trasferirsi inB con la maglia della Ternana, che ci aveva già provato con Eddie Salcedo, poi finito al Lecco.