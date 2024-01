Inter | solo occasioni in attacco Serve una cessione – SI

Leggi su inter-news

Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia spiega la situazione in casarelativa al mercato di gennaio e ai possibili movimenti della dirigenza. PIANI – La dirigenza nerazzurra non ha in mente di operare adesso sul mercato dopo aver già preso Tajon Buchanan: «Non è previsto un movimento al momento in. Dovrebbe accadere che per Sanchez si materializzi qualcuno che lo convinca a lasciare l'. Così si fa cassa. Ci sono opzioni per l'uscita di Sensi alle condizioni dell'con gradimento di Sensi stesso. L'sta monitorando Taremi da due mesi e mezzo per giugno. Se capita l'occasione più avanti potrebbe esserci un movimento, ora non è programmato nulla».