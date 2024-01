Intelligenza artificiale e bisogni educativi speciali | torna a Bergamo “DigEducati”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)no le giornate di formazione dedicate agli operatori di, il grande progetto di educazione digitale promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca insieme a Impresa sociale Con I Bambini e Fondazione Cariplo nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un’opportunità – gratuita – offerta a educatori di cooperative, bibliotecari, volontari, tirocinanti, insegnanti e altri operatori direttamente coinvolti nella diffusione del progettosul territorio bergamasco. In programma per lunedì 15 gennaio, dalle 10 alle 17, ‘L’: cos’è, come funziona, non solo Chat GPT’ con il formatore digitale Gianluigi Bonanomi. Durante la giornata, spazio a esercizi pratici e laboratori di gruppo. Martedì 16 gennaio, dalle 14 alle ...