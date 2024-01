' Inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose' | nuova inchiesta sull' ex Ilva | carabinieri in fabbrica a Taranto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)di. Sono questi i reati ipotizzati in unache riguarda l' exdi. A darne notizia è stata l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno , che ha fatto anche sapere come idel Nucleo operativo ed ecologico (Noe) di Lecce ieri si siano recati negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico ...

Inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. Sono questi i reati ipotizzati in una nuova inchiesta che riguarda l’ex Ilva di Taranto . A darne ... (ilfattoquotidiano)

e getto pericoloso di cose. Sono questi i reati ipotizzati in una nuova inchiesta che riguarda l' ex Ilva di Taranto . A darne notizia è stata l'edizione odierna de La Gazzetta ...L'iniziativa rientra, a quanto si apprende, nell'ambito di una inchiesta che ipotizza i reati die getto pericoloso di cose. Negli ultimi mesi sono stati registrati diversi ...I volumi di benzene rilasciati dall'ex Ilva a Taranto preoccupano e la Procura manda i carabinieri per acquisire documenti: aperta un'inchiesta, ipotesi di reato ambientale ...La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. L’iniziativa rientra, a quanto si apprende, nell'ambito di una inchiesta che ipotizza i reati di inquinamento ambientale e getto pericoloso di ...