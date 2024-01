Infortuni Empoli | le condizioni di Ebuehi e Kovalenko Due rientri in gruppo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le ultime in casaper quanto concerne la situazione: daa dueinNovità molto importanti per quanto riguarda l’: soprattutto suglidove si attendono due ritorni e qualche certezza sulledi. Come riportato dal Corriere dello Sport, escludendo gli assenti Pezzella, Belardinelli, Guarino e Bastoni, ledisono ancora da valutare. Situazione leggermente diversa perche potrebbe esserci anche all’ultimo momento. Menzione per i ritorni ininvece di Jacopo Fazzini che Bartosz Bereszynski

Un grande Spavento per l'Empoli e per Jacopo Fazzini , che salta la sfida odierna contro il Milan in programma alle 12.30 al Castellani e... (calciomercato)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche di Empoli-Milan . Per Andreazzoli è grave emergenza (pianetamilan)

Tegola per Aurelio Andreazzoli . Nel corso del primo tempo di Empoli-Milan , match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

...di, segno di maggiore interesse rispetto al precedente col Cagliari affrontato con un clamoroso ricorso ai ricambi e ai primavera, unica risorsa di questa stagione scandita daa ...Theo a proprio agio Il ruolo di difensore centrale sembra piacere a Theo, che ne ha parlato dopo la vittoria di: " Ci sono tanti, Pioli mi ha chiesto se ero disponibile a giocare ...dopo un prestito ad inizio stagione all’Empoli, in cui non ha visto molto il campo, sarà il primo colpo dei brianzoli sul calciomercato. Un rinforzo necessarrio per Raffaele Palladino, che con le ...Milan, stasera quattro cambi rispetto ad Empoli. Terracciano in panchina Nella formazione ... non sarà infatti a disposizione Alessandro Florenzi per infortunio e al suo posto spazio dal primo minuto ...