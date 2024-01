Influenza H1N1 | secondo morto in poche ore a Vicenza L’Asl | “Vaccinatevi”

La direzione Sanità della Regione Veneto: 'Non è quella cosiddetta suina'Sono due in pochi giorni le vittime dadi tipo A, all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo quanto riportato da 'Il Giornale di Vicenza' si tratta di un 55enne, deceduto oggi e di un 47enne morto ieri. Entrambi erano ...(Adnkronos) – Sono due in pochi giorni le vittime da influenza H1N1 di tipo A, all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo quanto riportato da 'Il Giornale di Vicenza'… Leggi ...Due uomini sono morti in pochi giorni a Vicenza per le conseguenze del virus A H1N1. Si era parlato inizialmente di contagia della cosiddetta 'influenza suina', ma la direzione Sanità della Regione ...