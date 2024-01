Influenza H1N1 | infettivologi e ospedalieri | “La campagna vaccinale è stata insufficiente” L’Iss | “Alta intensità ma situazione sotto controllo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unapiù debole degli anni passati, e che secondoe medicista contribuendo al sovraffollamento dei pronto soccorso e aumenta il rischio che un malanno stagionale come l’produca casi gravi e perfino mortali. Negli ultimi giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza due persone sono morte per l’di tipo A. Il primo caso di decesso era avvenuto domenica, un paziente di 55 anni, mentre lunedì è stato il turno di un 47enne cui il virus aveva provocato gravi danni respiratori. Entrambi, si fa notare, non avevano fatto il richiamoe soffrivano di patologie pregresse. Nella struttura sanitaria altre tre persone si trovano in terapia intensiva per lo stesso motivo. I decessi hanno ...