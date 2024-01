Influenza H1N1 e Covid | aumentano i contagi Allarme campagna vaccinazioni | Bassetti | «Un disastro»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pronto soccorso in difficoltà e pochissime. Idastagionale e-19 stanno crescendo velocemente, e così anche la pressione sul sistema sanitario nazionale. Con la morte in poche ore di due pazienti per infezione daall’ospedale San Bortolo di Vicenza, è aumentato anche il livello di allerta, già alto a causa delle numerose infezioni anche tra i bambini e al boom di bronchioliti. «Lavaccinale è statasa e questi sono i risultati», ha sbottato Matteo, direttore Malattie infettive ospedale San Martino di Genova. Seguito dalla ConFederazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi – Foce, che stigmatizza i bassissimi numeri delle...

, due morti nel giro di poche ore: che cos'è, quali sono i sintomi e chi colpisce Giampiero Maggio 10 Gennaio 2024 È a quel punto che la piccola ha detto di non sentirsi bene. Poi, la ...Sul tema si è espresso anche Matteo Bassetti , direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che sempre all' Adnkronos ha detto: 'L'è quella che ha ...Dal Ben, infine, parte dalla pressione ospedaliera per chiudere il discorso sull'influenza: «Noi non siamo mai in difficoltà in merito, anche se un po' di pressione c'è soprattutto nelle aree mediche ...Dopo i due morti nel giro di poche ore a Vicenza, in Italia è scattato l’allarme sull’influenza suina: i medici invitano a vaccinarsi ...