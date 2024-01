Influenza H1N1 | due morti in tre giorni a Vicenza L’Asl | “Vaccinatevi”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Due uomini sonotra il 7 e il 9 gennaio per le conseguenze del virusle A, che circola ogni anno in Italia dal 2009. Altre tre persone sono ricoverate in terapia intensiva all’ospedale San Bortolo per una polmonite interstiziale, una complicanza del virus. Per questovicentina raccomanda alla popolazione di vaccinarsi contro l’stagionale. Il primo paziente, un uomo di 55 anni, è deceduto domenica 7 gennaio mentre il secondo, di 47 anni, è morto ieri per le conseguenze respiratorie della patologia. I sintomi sono quelli tipici dell’: naso che cola, mal di gola, tosse e febbre ma tra le complicanze più pericolose figura la polmonite interstiziale, che nei casi più gravi può richiedere la ventilazione extracorporea ...

