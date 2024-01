Influenza | gli esperti avvertono | “Non se ne vedeva una così forte da vent’anni | colpisce i bronchi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il virus dell’i polmoni, o meglio i, si insinua e ne irrita la mucosa,come quella delle vie aeree. Nasce in questo modo il primo sintomo, quello più evidente, che, ma anche il Covid, portano con sé: la tosse, che in molti casi non passa mai, rimane per settimane se non per mesi con il rischio di degenerare sino a rendere necessario il ricovero in ospedale. Durante le feste, secondo il nuovo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati poco più di 1 milione gli italiani messi a letto da sindromi simil-li. Ma il numero reale potrebbe essere più alto a causa dei ritardi di notifica causati dalle festività di fine anno. Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie infettive ...