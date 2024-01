Influenza e Covid | “ospedali nel caos per flop vaccinazioni” | la denuncia dei medici

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Una "campagna vaccinale del tutto inadeguata contro" è il motivo per cui "da settimane i sistemi di emergenza del nostro Paese sono nel". E' ladella Foce, la Confederazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, davanti a "Pronto soccorso da incubo e corsieere sotto assedio, con molte centinaia di pazienti in attesa di trasferimento in reparti di degenza ordinaria o di terapia intensiva, tempi che possono durare anche diversi giorni. Addirittura, in alcune regioni, iin ferie sono stati richiamati in servizio per far fronte a questa nuova grave emergenza". Una situazione che, secondo gli esperti, "al di là della carenza cronica di posti lettoeri e di personale ...