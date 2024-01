Influencer | stretta Agcom su spot e trasparenza Multe fino a 600mila euro

Arriva ladell' Agcom suglidopo il caso Ferragni , con l'Autorità per le comunicazioni che ha varato nuove regole, in particolare sulla trasparenza e la pubblicità dei messaggi sui social. ...2 Le Linee guida dispongono, inoltre, l'avvio di un Tavolo tecnico per l'adozione di un codice di condotta che definisca le misure a cui glisi dovranno attenere. Il codice sarà redatto ...Stretta dell'Agcom sugli influencer: il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all'unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer ...Arriva la stretta dell'Agcom sugli influencer dopo il caso Ferragni, con l'Autorità per le comunicazioni che ha varato nuove regole, in particolare sulla trasparenza e la pubblicità dei messaggi sui ...