Indiana Jones | il gioco di MachineGames uscirà nel 2024 secondo un rumor

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Non bastava la conferma deisull’Xbox Developer Direct, ne abbiamo anche sui contenuti: l’diesce nel? E per “ne abbiamo” intendiamo di, non certo di conferme: ciò non ha però impedito alle voci di corridoio dell’ambiente videoludico di farsi strada anche per ildia cui sta lavorando, che potrebbe uscire prima che ilvolga al termine. Ormai l’Xbox Developer Direct è stato finalmente confermato, e sappiamo che l’archeologo di George Lucas sarà tra i protagonisti della passerella in verde. A restringere il campo è un leaker che in passato ha dato soddisfazione a tutti quanti noi gamer: Tom Henderson di Insider Gaming. ...