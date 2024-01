Incubo nel metaverso | 16enne accerchiata e stuprata da avatar adulti in un “gioco” virtuale | dubbi e cinismo social

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La vicenda che arriva dal regno Unito ha del mostruoso che mescola orrore della cronaca e deriva tecnologica, sconfinando in una terra di nessuno inquietante e pronta a essere colonizzata dai pionieri del crimine in agguato finanche nei meandri della realtàsempre più a portata di mano nel contestoe moderno, globalizzato. Tutto il mondo è paese, ancora se la dimensione da cui arriva l’ultimo crimine è quello del, e il crimine commesso – uno stupro– è stato compiuto e subìto daall’interno di un contesto “di”. Una scena del crimine digitale in cui una ragazza, identificata dai media britannici solo come una giovane “sotto i 16 anni”, che indossava un visore per la realtàe dunque agiva attraverso una sua ...

Quello che doveva essere un giorno spensierato in compagnia di un'amica in occasione del Capodanno si è trasformato in un incubo per una ragazza di ... (liberoquotidiano)

Faceva un caldo boia alla fine di luglio quando, per parlare in santa pace con Fred Vasseur , riparammo per un pranzo al Montana, il che è pur sempre ... (247.libero)

... dei bei ricordi d'infanzia e che invece per una ragazzina di 7 anni si è trasformato in un... l'effettiva responsabilità del collaboratore scolastico accusato sarà vagliatacorso del ...... che per giorni, tra il settembre e l'ottobre scorsi, era diventato un vero e propriodegli ... anche grazie all'ausilio della locale Polizia Ferroviaria, propriomedesimo soggetto autore ...Muoversi a Roma è diventato un incubo per molti pendolari. Questa mattina il servizio per i viaggiatori è stato interrotto su tutta la linea b per circa mezz’ora. Questo ha causato tensione tra i ...L’Ecuador piomba nel caos e nell'incubo della guerra civile scatenata dal narcotraffico. Scene incredibili quelle che arrivano dal ...