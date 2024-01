Incidenti e occupazioni | le priorità del nuovo comandante della polizia locale di Roma

L'articolo Statte ed Anzio , incidenti gravissimi per i bòtti. Non è il caso di continuare <small class="subtitle"> Preoccupazioni per la notte ... (noinotizie)

I Concerti di piazza a Bari, Trani, Martina Franca, Ceglie Messapica fra gli altri, per aspettare il 2024. Ordinanze dei sindaci per vietare oggi ... (noinotizie)

AGI - Lotta aglistradali, contrasto delleabusive e tutela dell'ambiente. Queste saranno le priorità della polizia locale di Roma capitale secondo quanto illustrato in conferenza stampa dal suo ...... troppo spesso, sono causa distradali, con particolare attenzione alle verifiche sulle ... Dalle verifiche sono emerse 46"in nero", 32 lavoratori irregolari e 10 clandestini, con ...in una fase di crescita continua dell’occupazione. C’è anche il fattore demografico a incidere in maniera significativa... Certo, soprattutto in Italia dove la forza lavoro cambia la sua consistenza ...Mario De Sclavis incontra la stampa e promette: aumenteremo le pattuglie nelle zone più degradate, in particolare Esquilino, Centocelle, San Basilio e l'area intorno alla stazione Termini ...