Inchiesta sulle emissioni dell' ex Ilva | carabinieri in fabbrica per acquisire i documenti

12 dicembre 2023 – Il “caro vita” non risparmia neppure i beni essenziali, e l’acqua non fa certo eccezione. La recente Inchiesta di Altroconsumo ... (giornaledellumbria)

Non solo pandoro. Dopo il Pink Chistmas "griffato" Chiara Ferragni , nel mirino della procura di Milano ci finiscono le uova di Pasqua . In seguito ... (liberoquotidiano)

L'iniziativa rientra, a quanto si apprende, nell'ambito di unache ipotizza i reati di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. Negli ultimi mesi sono stati registrati diversi ...Tra temi priorita' presidenza G7,Anas e balneari . I ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, degli Esteri, Antonio Tajani,... Piantedosi rispondera' a un'interrogazioneiniziative in ...Il Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno ha riflettuto in queste ora circa l’opportunità di un intervento in merito agli ultimi sviluppi emersi ...Cosa vedere stasera in tv Film, sport, documentari e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal film "Gifted-Il dono del talento" su Rai 1 alla ...