Inchiesta su emissioni ex Ilva | nel mirino picchi benzene

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nell’ultima– in ordine di tempo – della procura di Taranto sulledell’ex, che ha portato ieri i carabinieri del Noe ad acquisire documentazione nello stabilimento tarantino, ci sono soprattutto i livelli di, composto chimico ritenuto cancerogeno.Nelle scorse settimane sono stati registrati deifiniti all’attenzione di Arpa e Asl e poi della magistratura, anche se non risultano superati i valori soglia fissati dalla norma, ovvero 5 microgrammi per metro cubo d’aria come media annuale.Il tutto va rapportato alla particolarità della situazione ambientale di Taranto e alle conseguenze sanitarie evidenziate da studi scientifici e indagini della procura.Le acquisizioni fatte dal Noe rientrano in una indagine sulle ipotesi di reato di inquinamento ambientale e getto ...

Nonostante non si sia finora superato - prosegue la Gazzetta - il valore soglia fissato dalla norma, 5 microgrammi per metro cubo d'aria come media ... (247.libero)

commenta I carabinieri hanno eseguito un blitz nella fabbrica dell' ex Ilva di Taranto , per acquisire la documentazione necessaria alla Procura in ... (247.libero)

Nonostante non si sia finora superato - prosegue la Gazzetta - il valore soglia fissato dalla norma, 5 microgrammi per metro cubo d'aria come media ... (247.libero)

...siderurgico per dare seguito a un ordine di acquisizione di documenti relativi alle, in ... Da mesi la procura di Taranto ha aperto un'in cui si ipotizza che gli stabilimenti gestiti ...I due magistrati sono titolari di una'a carico di persone note - continua l'articolo - ... Sotto i riflettori sono finite ledal 2018 ad oggi, in pratica nel periodo di gestione di ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...I carabinieri hanno eseguito un blitz nella fabbrica dell'ex Ilva di Taranto, per acquisire la documentazione necessaria alla Procura in relazione all'inchiesta su possibili emissioni inquinanti.