Incendio Auto Minaccia Abitazioni a Pratola Peligna | Possibile Atto Doloso | Paura tra i Residenti

(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona mezzo cammino , per l' Incendio di un' autorimessa ... (liberoquotidiano)

Capodanno a Limbiate - incendio a due auto (dopo quella bruciata a Natale)

Capodanno di fuoco a Limbiate per un incendio all’alba che ha mandato in fumo due auto. I Vigili del Fuoco sono arrivati a sitene spiegate in via ... (ilnotiziario)