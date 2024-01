Incendio a Milano | a fuoco le torri bianche di via Saponaro

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Una anziana donna è morta a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno dell' appartamento in cui abitava, in via ... (liberoquotidiano)

Milano , 28 nov.(Adnkronos) - In tutto sarebbero 5 le persone intossicate; 4 di queste sono state trasportate in ospedale in codice verde, una è in ... (liberoquotidiano)

Palazzo in fiamme a Sant'Agabio Alle 10, 50, l'allarme, due autopompe del Comando centrale con l'ausilio di Autoscala sono intervenute in corsoper unsviluppatosi in un'abitazione. L'...Alle ore 10.50 di oggi mercoledì 10 gennaio due autopompe del Comando di Novara con l'ausilio dell'Autoscala sono intervenute a Novara in Corsoper l'di un appartamento. Lo spegnimento delle fiamme L'appartamento era ad un piano rialzato in uno stabile di 4 piani, il fumo aveva invaso i vani scale rendendone impossibile l'...I vigili del fuoco del comando di Novara sono intervenuti oggi con due autopompe in corso Milano, per un incendio scoppiato in un appartamento al piano rialzato di uno stabile di quattro piani. Il ..."Dopo due anni si prenda atto che la guerra di posizione e logoramento sta tragicamente affermandosi con tutte le sue drammatiche ...