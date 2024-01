Inaspettata e d’impatto | spicca sugli abiti e sotto le giacche imbottite

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Parlare di giacca imbottita e obi nella stessa frase può sembrare un po’ strano, quasi una contraddizione. Da una parte abbiamo un capo pratico e di uso quotidiano pensato appositamente per affrontare il freddo invernale. Dall’altra un elemento stilistico appartenente da secoli alla cultura giapponese, ricco di simbologie e di grande impatto visivo. Eppure la combinazione tra i due funziona. La dimostrazione di come questo sia possibile arriva dalla collezione autunno inverno 2023/24 del brand BOSS. In passerella, questi due pezzi hanno sfilato combinati insieme ad altri capi e accessori interessanti, trasformando un outfit da tutti i giorni in qualcosa di più speciale e di classe. A volte infatti ...