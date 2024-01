In Russia una “ingegneria antisociale” che viene da lontano

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Bisognava o tacere e comportarsi da codardi oppure dire le cose come stavano”. Così si è lamentato il generale russo Ivan Popov, comandante della 58° armata, dopo il suo licenziamento a metà luglio 2023. Aveva commesso l’errore fatale di parlare “coraggiosamente” ai suoi superiori circa lo stato disastroso delle linee del fronte nella Zaporizhzhya occupata. Due mesi dopo, a settembre, un altro ex ufficiale, Andrey Gurulev, ha denunciato una “cultura della menzogna” che ostacola la “vittoria” dellain Ucraina. Come riportato già dieci anni fa dal Moscow Times, mentire è un “passatempo nazionale” in, un’abitudine le cui radici sono riconducibili al sistema russo-sovietico che, per decenni, ha imposto meccanismi sociali tanto perfetti quanto perversi atti a punire la sincerità e ricompensare la menzogna. Il retaggio morale ...