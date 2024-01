In pessima Fedez

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è persona intelligente e conosce le regole d’ingaggio. Se sei ricco e famoso, se la “gente” ti segue sui social e clicca le notizie che ti riguardano, se ti invitano a Sanremo per la tua popolarità versando cachet generosi, se i giornali ti intervistano sulla malattia o sulle iniziative a favore della salute mentale, devi saper farti carico di oneri e onori dei riflettori. Nessun pasto è gratuito, in questo stramaledetto mondo. L’esposizione mediatica va cavalcata quando l’onda è buona e sopportata quando rischia di affogarti. Lamentarsi per le “priorità dell’informazione italiana” solo perché alcuni giornalisti piantonano da giorni di fronte a casa tua e di Chiara Ferragni, nelle settimane in cui mezzo mondo parla di pandori e uova di pasqua, significa non aver compreso fino in fondo le regole del gioco. Oppure – e non è da escludere – rivela un maldestro ...