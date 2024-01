In Ecuador la guerra per la droga ed il rame

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La situazione inè gravissima, con violenze, rivolte, rapimenti e saccheggi che stanno provocando un caos generalizzato nel Paese. La drammatica escalation è iniziata martedì sera, quando un gruppo armato ha fatto irruzione in uno studio televisivo a Guayaquil, aprendo il fuoco durante una trasmissione in diretta. Un uomo incappucciato ha dichiarato in diretta: «Siamo in diretta perché si sappia che non si scherza con la mafia». Solo l'intervento della polizia ha permesso l'evacuazione dell'edificio, l'arresto degli assalitori e il salvataggio degli ostaggi. Il presidente dell', Daniel Noboa, ha dichiarato che il Paese è attualmente coinvolto «in un conflitto armato interno», rendendo necessario lo schiento immediato delle Forze di sicurezza contro il crimine organizzato. La nazione è stata precedentemente sconvolta ...