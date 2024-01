In arrivo freddo e neve sugli Appennini

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Una circolazione depressionaria con una goccia di aria più fredda in quota si sposterà nelle prossime ore dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo. Condizioni meteo in peggioramento, rileva il Centro Meteo italiano, soprattutto sulle regioni del Sud Italia dove non mancheranno precipitazioni localmente anche a carattere di temporale. Clima ancoracon temperature di qualche grado al di sotto delle medie e possibilità dilungo l'Appennino, a tratti anche sotto i 1000 metri. Con l'del secondo weekend di gennaio ecco un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo più stabili in Italia ma con correnti settentrionali che manterranno ancora un clima piuttosto. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che nella prima parte della prossima ...