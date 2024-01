Imputato di falso materiale | assolto il sindaco di San Nicola Manfredi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi, è statodal Tribunale di Benevento ildi SanArturo Leone Vernillo. Questa mattina il Gup Dott.ssa Loredana Camerlengo, accogliendo la tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha emanato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del primo cittadino, già consigliere provinciale della Provincia di Benvento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Arturo Leone Vernillo, sindaco di San Nicola Manfredi e già consigliere provinciale della Provincia di Benevento era imputato di falso materiale.