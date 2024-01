Ilva | i disastri dei governi Conte | Lezzi la voleva sostituire con le cozze Una pesante eredità

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il governo Meloni eredita un dossiergestito in modo fallimentare. Che ha portato la società in una situazione molto difficile dopo dieci anni di immobilismo e scelte discutibili: a cui Fratelli d’Italia in passato si è sempre opposta. Ricordiamo la presentazione nel 2019 di un emendamento per il ripristino dello scudo penale per ArcelorMittal. Ancora una volta il governo di Giorgia Meloni tenterà di porre rimedio aiereditati: compiuti nel totale silenzio dei grandi media e con forze sindacali molto accondiscendenti all’epoca, che oggi si infiammano con l’esecutivo attuale. Anche nella gesstione dell’exla manina del M5S e l’del governogridano vendetta.: il governo Meloni eredita un dosser gestito in modo fallimenetare La ricostruzione della ...