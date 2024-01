Ilary Blasi presenta il libro sulla sua versione dei fatti | “C’è un finale inaspettato”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A quanto pare non è bastato il documentariofine del matrimonio con Francesco Totti, visto cheha deciso di scrivere e pubblicare anche un. Si chiama Che stupida, la mia verità ed è già disponibile in pre-order in tutte le librerie digitali e fisiche. Una scelta, quella della conduttrice, che non sta piacendo molto agli utenti social, i quali non hanno esitato a puntarle il dito. La biografia, tuttavia, sarà un ulteriore approfondimento alla storia di Unica, documentario disponibile su Netflix, in quanto c’è anche uninatteso.: arriva anche ilfine del matrimonio Il successo di Unica su Netflix sembra aver spintoa cavalcare l’onda ed ...