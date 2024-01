Il video di Iolanda Apostolico alla manifestazione anti-Salvini «non proviene da archivi di polizia» La procura di Catania smonta la tesi del dossieraggio

Non è uscito da un archivio dello Stato ilche immortala la giudiceApostolico - nota per aver disapplicato per prima il decreto Cutro sull'immigrazione - partecipare a una manifestazione pro - migranti al porto di Catania nell'...... lo fa sapere in una nota la Lega, che commenta la notizia secondo cui non ci sarebbe stato nessun complotto politico dietro la diffusione delche mostra la giudiceApostolico mentre ...Nessun dossieraggio sul video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania nell’agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti da nave Diciotti.Nessun dossieraggio sul video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania nell'agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti da nave Diciotti.