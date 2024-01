“Il viaggio di Pulce Luce” | la nuova favola per bambini contro l’inquinamento

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Ildi" (VJ Edizioni), laperdel prof. Andrea Dimartino, racconta ildella, appunto, “uscita di casa per salvare il mondo dall'inquinamento". L'articolo .

Un lungodi sofferenza che il protagonista affronta con le sole armi dell'amore per il ...(patrocinato peraltro dal Presidente della Repubblica) vince pochi mesi dopo il premio ' La...Intanto Ida ignora le reali motivazioni che hanno spinto Marina e Roberto alin Polonia . ... Diego , a Palazzo Palladini, non è ancora a conoscenza di nulla mentre Mariella mette lanell'...(Alias Domenica) «Baffi», «Callas», «Cazzeggio», «Libertini», «Only connect», «Stile»... Il mirabile bricoleur racchiuso in molte voci: «Arbasino A-Z», Electa. Di Nunzia Palmieri ...Il personale viaggiante potrà controllare e vendere il ticket a prezzo maggiorato a bordo. Si inizia sulle linee suburbane ...