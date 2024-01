Il toccante appello in diretta tv della conduttrice della CNN | «Ho un tumore al seno al terzo stadio Fate le vostre mammografie ogni anno»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La reporter eSara Sidner ha annunciato pubblicamente la sua malattia, lanciando poi una tutte le donne: «Cercate di intercettarlo prima di quanto non abbia fatto io»

La letteraEcco le parole della docente che faceva la volontaria nella biblioteca del ... Ho l'obbligo, visto che sono un'insegnante, di fare una tutti i genitori, mi ci metto anche io.Muore "Anna", primo caso in Italia di suicidio assistito dal Ssnultimo messaggio diffuso ... Caso 'camici', Fontana prosciolto anche in: il fatto "non sussiste" Il presidente della ...Ha bissato il successo della prima edizione, “Aidone talent show”, lo spettacolo che, con la formula della gara musicale/canora, di ballo e recitazione, conferma la validità del format che piace tanto ...Nel panorama della DeFi, le preoccupazioni relative all'identità digitale hanno spinto la CFTC a lanciare un appello alla regolamentazione.