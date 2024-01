Il secolo mobile Storia dell’immigrazione illegale in Europa

La vicenda, come riportato dalXIX, risale al 2022. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Gabriella Dotto e la squadra, i due ragazzi avrebbero fatto bere la giovane e poi l'...La vicenda, come riportato dalXIX , risale al 2022. In base a quanto ricostruito dal pubblico ministero Gabriella Dotto e dalla squadra, i due ragazzi avrebbero fatto bere la giovane e ...Genova – Secondo la Procura è il primo sequestro avvenuto a Genova della cosiddetta cocaina rosa, un potente allucinogeno ritenuto particolarmente pericoloso. E che a livello nazionale è stata già ..."Vialli, per sempre nel cuore di Genova. Emozioni e ricordi nella serata al Carlo Felice in ricordo del campione", si legge su Il Secolo.