Il ruolo silenzioso del microbiota nel suolo del vigneto

Nella definizione dell'Oxford Companion to Wine, "terroir" è un termine che descrive l'ambiente naturale di un sito vitivinicolo. Nel volume si fa riferimento alle definizioni che di "terroir" hanno dato diversi autori e ad alcuni elementi che lo determinano, come clima, esposizione solare, collocazione geografica, idrologia e caratteristiche fisico-chimiche del. E se fin qui avessimo sempre trascurato un fattore, vivente e per giunta di proporzioni gigantesche? Quando si parla diin viticoltura, tradizionalmente il collegamento più immediato è con la sua composizione ...