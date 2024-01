Il ritorno dell’Isis | il gruppo terroristico continua a seminare morte dall’Afghanistan | all’Iran fino in Siria

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Due attentati in tre giorni a Kabul, tre agguati incostati la vita a una ventina di soldati del regime di Bashar al-Assad e i sanguinosi attacchi rivendicati in Iran: l’incubo del sedicente Stato Islamico (Isis) non è mai finito. Malgrado la sconfitta sul campo in Iraq ee il crollo del cosiddetto Califfato instaurato a cavallo dei due Paesi tra il 2014 e il 2017, l’Isis può ancora contare su una serie di gruppi terroristici tra loro affiliati attivi soprattutto in Afghanistan, Iraq,, Egitto, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Repubblica Centroafricana, Uganda e Mozambico. Ma è in Medio Oriente che all’inizio di questo 2024 ha concentrato i suoi attacchi, provocando già centinaia di morti. Afghanistan senza pace L’ultimo è avvenuto ieri, martedì 9 gennaio, a Kabul ed è costato la vita ad almeno tre persone e il ...