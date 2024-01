Il ritorno del campione del mondo di scacchi | Difenderò il mio titolo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Dopo 8 mesi lontano dalleere ildel, Ding Liren, è pronto a fare il suoin un torno a tempo lungo. "Sto bene, mi sento meglio di due o forse tre mesi fa", ha detto in un'intervista rilasciata a Chess.com, pochi giorni prima del Tata Steel Chess, il primo grande appuntamento stagionale a Wijk aan Zee, piccola e storica cittadina olandese affacciata sul Mare del Nord. Ding ha risposto alle domande di Peter Doggers seduto davanti al pc, nella sua casa di a Hangzhou, in Cina. È apparso rilassato, sorridente, pronto a riprendere il posto che gli spetta all'interno di unstico che bramava per avere notizie sul suo futuro e su quello della corona che porta in teta, conquistata lo scorso anno ai danni del russo Ian Nepomniachtchi. Il ...

