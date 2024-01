Il rapper Shiva in carcere lancia un nuovo brano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il tmilanese, classe 1999, che all’anagrafe risponde al nome di Andrea Arrigoni, ha pubblicato un, dal titolo “Milano shotta” con tanto di video su Youtube, nonostante attualmente il giovane cantante si trovi ina San Vittore per l’accusa di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolosissime. A tal proposito è stata inserita, prima del video una breve introduzione che fornisce spiegazioni in merito alla vicenda: “Questo video è stato realizzato 24 ore prima dell’arresto di”, avvenuto il 26 ottobre scorso. Sul canale social del t, momentaneamente gestito dai suoi collaboratori, si nota anche un cambio d’immagine profilo, dove ora capeggia la scritta “Free”, inserita ...

Shiva , al secolo Andrea Arrigoni, è diventato padre, ma non ha potuto assistere al parto in quanto detenuto nel carcere […] (perizona)

Shiva , al secolo Andrea Arrigoni, è diventato padre, ma non ha potuto assistere al parto in quanto detenuto nel carcere di San Vittore dallo ... (howtodofor)

Milano shotta freestyle è il titolo del nuovo brano di. Il, ancora in carcere a San Vittore a Milano in custodia cautelare per tentato omicidio da fine ottobre scorso , lancia anche il video. Il video parte con una scritta che specifica che ...È uscita martedì 9 gennaio pomeriggio l'ultima hit del. Uscita la canzone, ma non uscito il cantante che da fine ottobre scorso si trova nel carcere di San Vittore in custodia cautelare ...Il video parte con una scritta che specifica che la clip è stata realizzata 24 ore prima dell’arresto di Shiva. Alla fine del video, quando la musica smette, ecco la sorpresa: una mano con un telefoni ...Nel brano Due Anime fai un’invettiva al mondo del rap che è “ancora tanto maschilista”. E in questo periodo nate molti dibattiti sull'immagine che questi testi offrono sulle donne e su molti artisti ...